Cessione Spezia, termina l’era Platek: venerdì giornata chiave

Dopo quattro anni , lo Spezia si prepara ad una nuova rivoluzione societaria. La famiglia Platek, infatti, sta per cedere il testimone a FC32, società guidata dall’australiano Paul Francis. La data chiave sarà venerdì 7 febbraio, quando avverrà il trasferimento ufficiale delle quote societarie. Tra i candidati per la vicepresidenza spicca il nome di Federico Mari, Chief Strategy Officer e co-fondatore di FC32. Mari, laureato all’Università Bocconi di Milano e già consulente della FIFA, è oggi uno dei più stretti collaboratori di Francis e potrebbe ricoprire un ruolo operativo di primo piano nella nuova gestione.

Non si esclude, però, che il ruolo di vicepresidente possa essere affidato ad Andrea Gazzoli, attuale membro del CdA e direttore generale del club, la cui conferma sembra ormai vicina. Il debutto ufficiale della nuova gestione avverrà il 23 febbraio in occasione della sfida casalinga contro il Catanzaro. A riportarlo è Cittadellospezia.com.