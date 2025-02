Coppa Italia: Roma punita dalla doppietta dell’ex Abraham, Milan avanti 2 a 0 all’intervallo

Si conclude sul risultato di 2 a 0 il primo tempo di Milan-Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Doppio svantaggio severo per i giallorossi, che subiscono due reti dall’ex Tammy Abraham. La gara si sblocca al 16′, quando in seguito alla parata di Svilar su Reijnders, Theo si fionda sulla ribattuta, crossa in area e l’inglese insacca con un bel colpo di testa. Successivamente arriva la reazione degli uomini di Ranieri. Il primo squillo è di Shomurodov, il cui tiro inizialmente innocuo viene respinto da Maignan in angolo, poi bravo su una conclusione di Dybala. Inoltre, prima del contropiede rossonero che permette ad Abraham di realizzare la doppietta, Pisilli colpisce anche una traversa. Milan vicinissimo alla qualificazione in semifinale.

