Irruzione negli spogliatoi: DASPO per due tifosi del Taranto

DASPO di due anni per due tifosi del Taranto. Come si legge su “la Gazzetta del Mezzogiorno”, i due si sono resi protagonisti, insieme ad un piccolo gruppo di ultras rossoblù, di un’irruzione negli spogliatoi, avvenuta lo scorso 8 dicembre in occasione della sfida di campionato contro il Catania. Inizialmente, i tifosi pugliesi avevano aggirato il controllo degli addetti alla sicurezza dello stadio Iacovone, ma l’intervento delle Forze di Polizia presenti sul posto bloccò l’azione sul nascere.

