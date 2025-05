Finale Coppa Italia: Milan e Bologna al Quirinale per incontrare Mattarella

Alla vigilia della finale di Coppa Italia, Roma si prepara ad accogliere Milan e Bologna, protagoniste del match che andrà in scena domani sera alle 21 allo Stadio Olimpico. Oggi, in città, si susseguono numerose iniziative legate al trofeo, con entrambe le squadre coinvolte.

Come da tradizione, la giornata si è aperta con la visita al Quirinale. Le delegazioni di Milan e Bologna, al completo con dirigenti e arbitri, hanno incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il consueto saluto istituzionale che precede la finale.

Per quanto riguarda gli appuntamenti specifici delle due squadre, il Milan terrà la propria conferenza stampa alle 16.30 con l’allenatore Sergio Conceição e il portiere Mike Maignan. La rifinitura è in programma per le 18 presso lo Stadio Olimpico. Il Bologna, invece, svolgerà la seduta di rifinitura alle 15.30, mentre il tecnico Vincenzo Italiano parlerà in conferenza alle 18.30.

La Capitale si prepara così ad accogliere l’atto conclusivo di questa edizione della Coppa Italia, tra attesa, preparativi e omaggi al grande evento.