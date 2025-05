Spezia, nulla di grave per Esposito: i play-off non sarebbero a rischio

Lo Spezia, in attesa di conoscere il proprio piazzamento finale in campionato – terzo o quarto posto, con la Cremonese a due punti – inizia a concentrarsi sui playoff con un obiettivo prioritario: recuperare Sebastiano Esposito. Il regista è considerato un elemento chiave per Luca D’Angelo in vista della corsa alla promozione.

Come riportato da Il Secolo XIX, Esposito ha saltato la sfida contro il Cosenza a causa di un fastidio muscolare. Tuttavia, gli esami specialistici hanno escluso lesioni, a differenza del compagno Nicolò Bertola. Si tratterebbe di un problema simile a quello che lo aveva già fermato dopo la gara con il Pisa, ma in forma più lieve. Questo alimenta l’ottimismo per un suo possibile rientro in vista delle semifinali del 21 e 25 maggio.