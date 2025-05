La Nazione: “Carrarese Passerella di lusso a Palermo. E comunque vada sarà un successo”

Quella di questa sera sarà una ultima giornata di Serie B da brividi, con verdetti ancora da scrivere sia in zona salvezza che per i playoff. Ma tra le protagoniste non ci sarà la Carrarese, che si presenta al Renzo Barbera con la tranquillità di chi ha già centrato il proprio obiettivo stagionale. Come racconta Gianluca Bondielli su La Nazione, la squadra di Antonio Calabro è pronta a vivere questo epilogo con serietà e orgoglio, onorando il campionato fino all’ultimo minuto.

Turnover ragionato: spazio a chi ha fame

Nonostante i tre punti in palio abbiano un valore relativo per la classifica, Calabro non ha abbassato la soglia di attenzione. Le scelte di formazione saranno influenzate da diversi fattori:

il carico fisico per alcuni giocatori reduci da tre gare in dieci giorni,

la possibilità di offrire visibilità a chi ha avuto meno spazio,

e, come sottolinea il tecnico, la valutazione su chi ha mostrato più fame e prontezza mentale in settimana.

In porta, se Bleve sarà al meglio, toccherà a lui. In caso contrario, pronti Fiorillo e Ravaglia. In difesa, possibile riposo per Illanes, Guarino, Cicconi e Finotto, titolari nelle ultime uscite. Difficile invece che resti fuori capitan Imperiale, nella sua città natale. Ai suoi lati, favoriti Oliana e il rientrante Coppolaro.

Dubbi a centrocampo e in attacco: Melegoni e Torregrossa pronti

Sulle fasce, Bouah e Belloni partono in vantaggio. In mezzo al campo, Calabro ha diverse alternative: Schiavi, Zuelli, Giovane e Capezzi sono tutti in ballottaggio per una maglia da titolare.

Nel reparto offensivo, riflettori su Filippo Melegoni, acquisto di gennaio con contratto biennale, che potrebbe finalmente partire dall’inizio. Finora ha trovato poco spazio, complice l’inserimento graduale e le pressioni legate alla classifica. In avanti, anche Ernesto Torregrossa è candidato per tornare titolare, dopo due brevi apparizioni contro Modena e Mantova.

Un finale già da applausi

Qualunque sarà l’undici scelto, la Carrarese si presenta a Palermo con lo spirito giusto. Come conclude Gianluca Bondielli su La Nazione,

“stavolta lo possiamo già dire: comunque vada, sarà un successo”.

La squadra toscana ha superato le aspettative e potrà chiudere il campionato in un palcoscenico prestigioso, consapevole di aver fatto il proprio dovere fino in fondo.