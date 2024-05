Finale Coppa Italia: flash di Vlahovic, all’intervallo Juventus avanti 1 a 0 sull’Atalanta

Termina con il risultato di 0-1 il primo tempo di Atalanta-Juventus, finale della Coppa Italia 2023-24. Al momento la gara viene decisa dal gol immediato di Dusan Vlahovic, che riceve una bella palla filtrante da Cambiaso, lascia sul posto Hien e non sbaglia a tu per tu con Carnesecchi. Subito dopo ci prova Gatti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con la palla che termina di poco alta dalla traversa. Per il resto partita molto equilibrata e priva di particolari occasioni, con i bianconeri molto organizzati nelle retrovie. Gli uomini di Gasperini hanno provato a reagire ma facendo fatica a costruire azioni pericolose: nel secondo tempo serve di più ai bergamaschi per abbattere il muro difensivo della Juventus.

