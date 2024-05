Venezia, risolto un “ban” FIFA: debito saldato con il Leuven per l’acquisto di Henry

Il Venezia ha risolto uno dei due “ban” Fifa, il divieto cioè di effettuare operazioni di mercato per le prossime due sessioni, quello arrivato a febbraio relativo a Thomas Henry. Come riporta l’edizione odierna de “Il Gazzettino” l’attaccante francese, acquistato nell’estate del 2021 dal Leuven per oltre 5 milioni (5.125.000) è stato poi rivenduto nell’estate seguente per una cifra dimezzata (2.681.00 euro) al Verona, preservando un diritto del 40% sulla futura rivendita per la parte eccedente i 2,5 milioni.Il club belga si era appunto rivolto alla Fifa per chiedere il provvedimento di sospensione in quanto il Venezia non aveva ancora saldato il debito, ma in questi giorni le due società hanno risolto il contenzioso.

Questione, dunque, risolta anche se non significa ancora via libera al mercato: resta infatti in piedi il secondo ban, quello relativo a Michael Cuisance, emesso a gennaio per le stesse motivazioni, ovvero il mancato saldo al Bayern Monaco dei 5.402.000 euro concordati per l’acquisto del cartellino. Anche qui, però, la soluzione è molto vicina e l’accordo per una transazione con il club bavarese sembra trovato: una volta messo nero su bianco non solo cadrà lo stop alle compravendite, ma si allontanerà anche un pericolo molto più grave, ovvero quello della possibile mancata iscrizione al prossimo campionato, qualunque sia la categoria.