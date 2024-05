Finale Coppa Italia, Al Bano sulle critiche: «Steccato Inno di Mameli, non sentivo»

La Juventus ha alzato la Coppa Italia dopo aver, all’Olimpico, superato l’Atalanta di Gasperini per 0-1. Il match ha fatto discutere non solo per i fatti avvenuti dentro il rettangolo di gioco, ma anche al di fuori.

Soprattutto, l’Inno di Mameli cantato da Al Bano ha innescato le reazioni del web. La sua replica a LaPresse: «Ormai ho capito che c’è una parte dell’Italia che stravede per me e un’altra che non mi sopporta – e aggiunge – è successo anche a Cristo figuriamoci a un povero cristiano come me». Poi spiega: «Era talmente tanto l’entusiasmo che non si capiva nulla. Ho cantato perché so di saper cantare, ma era talmente tanto l’entusiasmo che non capivo nulla. Ho steccato, sì lo ammetto. Anche perché se ne andata la voce».