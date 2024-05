Arezzo, Settembrini: «Playoff di C? A Padova persa finale contro il Palermo, ma eravamo fortissimi»

Archiviate le gare di andata del Primo Turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C (con le sfide di ritorno in programma sabato 18 maggio), è tornato un nuovo appuntamento con Aperi C, la trasmissione in onda ogni mercoledì alle ore 19:00 su Lega Pro Official, il canale YouTube della terza lega italiana. Ospite negli studi milanesi, il capitano dell’Arezzo Andrea Settembrini, che in stagione ha collezionato ben 33 presenze e ha così parlato del suo legame col club, da aretino:

«È un orgoglio e un onore per me indossare la fascia da capitano della squadra che seguivo da piccolo. Lo scorso anno ho deciso col cuore di scendere in Serie D e non è stato semplice, ma la scelta ha pagato visto che siamo riusciti a vincere il campionato, tornando nei professionisti. Stagione? La nostra stagione è stata positiva, siamo arrivati all’ottavo posto da neopromossi e con tanti giovani. Mi sarebbe piaciuto giocare in casa il primo turno, poi perso, contro la Juventus Next Gen, ma sono soddisfatto. I playoff sono un campionato a parte, imprevedibile. Tre anni fa, quando vestivo la maglia del Padova, ho avuto la sfortuna di perdere la finale contro il Palermo, pur giocando in una squadra fortissima. Quest’anno possono vincere tutti: dal Vicenza al Catania, passando per Torres e Carrarese».