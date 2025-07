Filippo Inzaghi si racconta: stasera alle 21:00 puntata speciale di Torretta Cafè

Il Palermo FC ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali una puntata speciale di “Torretta Cafè”, in onda questa sera alle ore 21:00 sul canale YouTube del club.

Protagonista dell’intervista sarà il nuovo allenatore rosanero, Filippo Inzaghi. Un’occasione per i tifosi per conoscere più da vicino la persona, la carriera e la filosofia calcistica del tecnico scelto per guidare il Palermo nella nuova stagione.

«Tutto quello che non sai sul tuo nuovo allenatore»: con questa anticipazione, il club ha svelato il contenuto dell’appuntamento, promettendo approfondimenti e curiosità inedite su uno dei nomi più attesi dell’estate rosanero.

L’intervista rientra nel ciclo di incontri realizzati per avvicinare sempre di più la squadra alla città e alla sua tifoseria. Appuntamento a stasera, ore 21:00.