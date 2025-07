Tragedia in Spagna: Diogo Jota muore in un incidente stradale

Premier League in lutto. L’attaccante del Liverpool aveva 28 anni. Secondo quanto riferisce Marca, l’incidente è avvenuto nei pressi di Palacios de Sanabria, in provincia di Zamora.

Una notizia drammatica scuote il mondo del calcio e in particolare la Premier League. Diogo Jota, attaccante portoghese in forza al Liverpool, è morto a 28 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in Spagna.

A riportarlo è il quotidiano spagnolo Marca, secondo cui l’impatto si sarebbe verificato attorno all’una di notte nella provincia di Zamora, precisamente nei pressi del comune di Palacios de Sanabria. Il calciatore si trovava alla guida della propria auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo.

Stando a quanto ricostruito da Marca, Jota viaggiava con il fratello minore, di 26 anni, deceduto sul colpo. L’attaccante sarebbe invece stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. Poco dopo è arrivata la conferma del decesso.

Il Liverpool FC, ancora sotto shock, non ha rilasciato comunicati ufficiali. Messaggi di cordoglio stanno intanto arrivando da tutto il mondo del calcio.