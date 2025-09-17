Mondiali 2026, la Fifa aumenta i rimborsi ai club: 355 milioni di dollari nel Club Benefits Programme

La Fifa ha annunciato un importante aumento dei rimborsi destinati ai club che concederanno i propri giocatori alle nazionali in occasione delle qualificazioni e dei Mondiali 2026. In vista della rassegna iridata che si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada, sarà ampliato il Fifa Club Benefits Programme, il fondo di solidarietà riservato alle società che rilasciano i propri tesserati.

Il totale dei versamenti salirà a 355 milioni di dollari (circa 300 milioni di euro), in netta crescita rispetto ai 209 milioni di dollari distribuiti per Qatar 2022. Il compenso spetterà a qualunque club che manderà un giocatore in nazionale durante la fase di qualificazione, indipendentemente dalla partecipazione alla fase finale.

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha commentato: «L’edizione ampliata del Fifa Club Benefits Programme per la Coppa del Mondo 2026 compie un passo ulteriore, riconoscendo finanziariamente il grande contributo che tanti club e giocatori nel mondo danno all’organizzazione sia delle qualificazioni sia del torneo finale. Un record di 355 milioni di dollari sarà distribuito ai club per il rilascio dei propri giocatori, rafforzando la collaborazione con l’Eca e con i club di tutto il mondo, mentre ci prepariamo a un’edizione storica e inclusiva della Coppa del Mondo».

Soddisfatto anche il presidente dell’Eca, Nasser Al-Khelaifi: «Questo nuovo e innovativo programma garantirà che un numero ancora maggiore di club venga ricompensato per aver ceduto i giocatori. Mostra chiaramente come il Memorandum d’Intesa tra Eca e Fifa supporti la crescita continua del calcio dei club a livello globale. I club svolgono un ruolo cruciale nel successo del calcio per nazionali e questa iniziativa ne riconosce ogni aspetto»