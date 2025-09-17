Guardia di Finanza smantella rete di streaming illegale: indagini e sequestri in tutta Italia

Settembre 17, 2025
Continua il lavoro della Guardia di Finanza - ILovePalermoCalcio.com (Foto X)

Un’operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di apparecchiature e perquisizioni in diverse regioni italiane, colpendo una rete di streaming illegale che permetteva la visione abusiva di film, serie TV ed eventi sportivi in diretta. L’azione, condotta dai militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano sotto il coordinamento del Gruppo di Cagliari, è scattata dopo un controllo amministrativo in un locale dell’hinterland del capoluogo sardo, dove erano stati individuati dispositivi in grado di trasmettere contenuti pay per view senza autorizzazione.

Le indagini preliminari hanno ricostruito un sistema ramificato che coinvolgeva fornitori di contenuti, reti di distribuzione e server, con attività che – secondo le prime evidenze – avrebbero avuto dimensioni transnazionali. Proprio per questo motivo è stato avviato il coinvolgimento delle autorità statunitensi e dei Paesi Bassi per allargare il perimetro investigativo.

Gli investigatori hanno sottolineato come i proventi derivanti dalla pirateria audiovisiva alimentino fenomeni di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. In questa fase si sta procedendo anche all’identificazione dei potenziali acquirenti dei servizi illeciti, che rischiano sanzioni sia penali che amministrative.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari ha evidenziato il valore strategico dell’operazione: «Questa attività rappresenta un tassello fondamentale nella lotta contro la pirateria audiovisiva. La sinergia tra la Procura della Repubblica di Cagliari e le Fiamme Gialle consente di smantellare le organizzazioni criminali attive nel settore e di sanzionare chi alimenta il mercato illegale».

L’operazione si inserisce in un piano più ampio di contrasto alla pirateria digitale, volto a tutelare il diritto d’autore, salvaguardare l’industria audiovisiva legale e garantire condizioni di concorrenza eque per i professionisti del settore.

