Inzaghi sogna in grande: «Palermo è da Champions League»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2025

Non usa mezzi termini Filippo Inzaghi. Intervistato da Tiziano Marino per Men’s Health, l’allenatore del Palermo ha parlato con la stessa fame di quando viveva per il gol: «La società è pronta, i tifosi pure: sono da Champions League». Parole che infiammano la piazza rosanero, già proiettata verso un campionato da protagonista in Serie B ma con l’orizzonte puntato ancora più in alto.

L’ex attaccante del Milan, due volte campione d’Europa, ha raccontato nell’intervista a Men’s Health le emozioni di quelle notti magiche – come la leggendaria finale di Atene 2007, decisa con una sua doppietta – e l’entusiasmo che ora ritrova a Palermo. «Il progetto del City Football Group e l’accoglienza che ho ricevuto mi hanno fatto capire che era la scelta giusta. Voglio riportare questa squadra dove merita», ha detto ancora a Tiziano Marino per Men’s Health.

Non poteva mancare un passaggio sul fratello Simone, reduce dalle finali di Champions con l’Inter: «Le sue finali le ho vissute come se fossi in panchina con lui. Condividiamo tutto, dal calcio alla vita. I suoi successi sono anche i miei». Un legame forte, sottolineato ancora una volta da Men’s Health, che rafforza l’immagine di una famiglia con il DNA vincente.

Infine, Pippo ha rievocato i grandi campioni del Milan con cui ha condiviso la carriera: da Kaká a Shevchenko, da Ibrahimovic a Pirlo, senza dimenticare Maldini e Nesta. «Ogni tanto riguardo la doppietta di Atene – ha confessato – per dieci notti di fila mi svegliavo convinto di dover ancora giocare quella partita». Ma adesso, come ha ribadito a Tiziano Marino per Men’s Health, il nuovo sogno si colora di rosanero: scrivere pagine indimenticabili con il Palermo.

