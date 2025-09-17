FC 26, il Palermo brilla anche nel videogioco: Pohjanpalo e Palumbo top player a quota 74. Tutti i rating rosanero

PALERMO – L’attesa sta per finire. Il 26 settembre 2025 sarà una data cerchiata in rosso per tutti gli appassionati di calcio virtuale: uscirà infatti FC 26, l’erede del celebre FIFA, che quest’anno includerà nuovamente la Serie BKT. Una notizia che fa esultare i tifosi, pronti a tornare a sfidarsi con le proprie squadre del cuore anche sul campo digitale.

Scorrendo le prime valutazioni ufficiali diffuse, il Palermo può sorridere: i rosanero si presentano con una batteria di giocatori dal valore medio-alto, in linea con le ambizioni reali di vertice della squadra di Filippo Inzaghi.



Nella top list spiccano ben quattro calciatori a quota 74 di overall: Antonio Palumbo, perno del centrocampo; Tommaso Augello, punto di riferimento sulla corsia sinistra; il francese Jeremy Le Douaron, già protagonista nelle prime giornate; e soprattutto Joel Pohjanpalo, il bomber finlandese che anche nel videogame conferma la sua caratura da leader offensivo. Subito dietro si piazza Matteo Brunori, capitano e uomo simbolo, valutato 73: una cifra che fotografa il suo peso tecnico e realizzativo.

La presenza di quattro rosanero al livello 74 colloca il Palermo tra le squadre più competitive della Serie B versione videoludica, a testimonianza della qualità della rosa anche agli occhi degli sviluppatori.

Un dettaglio che non sfuggirà agli appassionati: i valori virtuali sembrano rispecchiare fedelmente il rendimento reale della squadra, capace di candidarsi come una delle big del campionato. E chissà che, proprio come nei sogni digitali dei gamer, il Palermo non possa presto tornare a calcare anche i campi della Serie A.