Festa e ambizioni per l’Athletic Palermo. Sorrentino: «Nessun paragone col Palermo, ma questa è una bella realtà»

TERRASINI – L’entusiasmo è ancora vivo. Allo stadio Favazza si è celebrato l’evento “Palermo Legends”, organizzato da Escortadvisor, main sponsor dell’Athletic Palermo, per festeggiare la straordinaria stagione che ha portato la squadra alla promozione in Serie D. Come riporta Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, è stata una giornata di sport, emozione e solidarietà, con la presenza di Luca Toni e Stefano Sorrentino, ex glorie rosanero, e della giornalista Jolanda De Rienzo alla conduzione.

Riconoscimenti e beneficenza

La manifestazione ha visto premiazioni speciali per i protagonisti della stagione. Oro per il capitano Davide Valenza e il bomber Lele Spinola, argento per Piero Concialdi e Federico Matera, rispettivamente miglior giocatore e uomo spogliatoio dell’anno. L’evento ha avuto anche una dimensione solidale: l’incasso della giornata – con circa 250 spettatori presenti – è stato interamente devoluto all’Associazione Francesco Foresta Odv, attiva nel supporto ai malati oncologici e alle loro famiglie.

Conferme in arrivo: Raciti, Mazzotta e Crivello

Nel frattempo, il club guarda avanti. Secondo quanto riferisce Matranga, Filippo Raciti dovrebbe essere confermato in panchina, mentre Mazzotta e Crivello, entrambi con contratto fino al 2026, faranno parte del nuovo progetto. La squadra sarà riorganizzata dopo la conclusione del torneo nazionale Juniores, con possibili promozioni dalla formazione di Giuseppe D’Angelo.

Campo di gioco, nodo da sciogliere

Resta invece da risolvere la questione legata all’impianto per le gare interne: l’opzione primaria è il velodromo Paolo Borsellino di Palermo, in attesa di omologazione. In alternativa, il piano B conduce al campo sportivo di Capaci.

Sorrentino: “Paragoni con il Palermo? Fuori luogo, ma l’Athletic è una bella realtà”

Ospite d’onore dell’evento, Stefano Sorrentino ha parlato con lucidità del ruolo dell’Athletic nel panorama cittadino:

«Le categorie del Palermo e dell’Athletic sono totalmente diverse. Il Palermo è la squadra della città e ogni paragone è fuori luogo. Ma l’Athletic è una bellissima realtà, nuova, e se queste sono le basi può far bene»

Con una prima squadra in Serie D e le due formazioni di calcio a 5 maschile e femminile promosse in Serie B, l’Athletic Palermo si prepara a un’annata intensa. E, a giudicare dal clima di Terrasini, anche piena di ambizione.