Fabio Lupo: «Nessuno avrebbe mai potuto pensare che Sampdoria-Salernitana sarebbe stata decisiva per la salvezza»

«Nessuno avrebbe mai immaginato che Sampdoria-Salernitana potesse diventare uno scontro diretto per la salvezza». È quanto dichiarato da Fabio Lupo, ex direttore sportivo di Palermo, Spal, Ascoli e Juve Stabia, ai microfoni di SalernitanaNews.it, dove ha analizzato la delicatissima sfida in programma a Marassi tra i blucerchiati e i granata.

Lupo, che nel 2011-2012 fu anche responsabile del settore giovanile della Sampdoria, ha assistito dal vivo al successo della Salernitana contro il Mantova e ha elogiato il lavoro di Marino:

«In poco tempo ha dato identità alla squadra. Ho visto anche la gara contro il Cosenza: si percepisce una traccia tattica chiara e un approccio motivazionale efficace», ha spiegato.

La prossima tappa sarà decisiva, e Lupo non si nasconde:

«A Genova sarà una partita vera. Non spettacolare, forse, ma combattuta e giocata con grande attenzione. La posta in palio è troppo alta per concedersi errori».

Lupo ha anche ricordato con affetto Roberto Soriano, doppio ex e protagonista della prossima giornata, elogiandone l’intelligenza tattica e la professionalità:

«Conservo un bel ricordo di Roberto, sia come giocatore che come uomo. Ieri ha sfiorato il gol con un gran gesto tecnico».

I complimenti non mancano nemmeno per il pubblico salernitano:

«L’Arechi è sempre stato un valore aggiunto, ma anche Marassi sarà una bolgia. La spinta dei tifosi sarà fondamentale in entrambe le trasferte, contro la Samp e poi a Cittadella».

Infine, una riflessione sull’organico della Salernitana e sulle difficoltà incontrate:

«Mi sorprende l’assenza di reti da parte di attaccanti come Simy e Cerri, e Raimondo l’anno scorso ha fatto molto bene. Il nuovo ds Valentini ha avuto un compito non semplice, ma ha lavorato con equilibrio in una situazione complicata».

Quanto alla quota salvezza, Lupo ipotizza:

«Forse 44 punti potrebbero bastare, ma questa Serie B è una delle più incerte degli ultimi anni. Nulla è scontato».