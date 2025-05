Serie B – Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 37ª giornata

La diciottesima giornata di ritorno della Serie B 2024/2025 ha offerto risultati sorprendenti e ha lasciato in eredità diversi provvedimenti disciplinari. Il Giudice Sportivo, Cons. Ines Pisano, ha diramato le decisioni ufficiali relative alle partite del 4 maggio, tra squalifiche, multe e ammonizioni che potrebbero pesare nel rush finale della stagione.

Risultati: colpo Carrarese, Palermo ko a Cesena

Ecco i risultati completi:

Bari-Pisa 1-0

Brescia-Juve Stabia 0-0

Carrarese-Modena 2-1

Catanzaro-Sampdoria 2-2

Cesena-Palermo 2-1

Cremonese-Sassuolo 1-1

Frosinone-Cittadella 1-1

Reggiana-Spezia 2-1

Salernitana-Mantova 2-0

Sudtirol-Cosenza 2-1

Caduta amara per il Palermo in terra romagnola, mentre la Carrarese conquista tre punti pesanti contro il Modena. Pari tra Catanzaro e Sampdoria, bene la Salernitana che regola il Mantova.

Giudice Sportivo: Sgarbi squalificato per due giornate, multa alla Reggiana

Sanzioni principali:

Due giornate a Lorenzo Sgarbi (Juve Stabia) per una manata al volto di un avversario.

Una giornata a Fiorillo (Carrarese), Oliva (Modena), Florenzi (Cosenza) e Pompetti (Catanzaro).

Reggiana multata di 2.000 euro per lancio di un fumogeno sul campo.

Tra i non espulsi, squalificati per una giornata anche:

Benali e Maita (Bari), Ceccherini (Cremonese), Dickmann (Brescia), El Kaouakibi, Kofler, Molina e Rover (Sudtirol), Elia (Spezia), Radaelli (Mantova), Santoro (Modena), Sersanti (Reggiana), Radunovic (Bari), Masciangelo (Cittadella), Yepes Laut (Sampdoria).

In casa Palermo, ammonizioni pesanti per:

Salim Diakité (settima sanzione)

Niccolò Pierozzi (settima sanzione)

Allenatori: una giornata di stop per Longo, Bocchini, Gazzoli, Marini e Inzaghi

Tra i tecnici:

Moreno Longo (Bari) squalificato per una giornata e ammonito per atteggiamento intimidatorio.

Squalifica anche per Bocchini (Sudtirol), Gazzoli (Spezia), Marini (Sudtirol).

Filippo Inzaghi (Pisa) fermato per una giornata per cumulo di ammonizioni (quinta sanzione).