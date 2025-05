Brescia: servono almeno 3 milioni per chiudere la stagione

Situazione tutt’altro che serena in casa Brescia. La società necessita di almeno 3 milioni di euro per concludere la stagione in corso. Una cifra necessaria per saldare l’ultima tranche di stipendi, con la scadenza fissata al 4 giugno. Un adempimento imprescindibile anche per rispettare i parametri richiesti in vista dell’iscrizione al prossimo campionato, a prescindere dalla categoria.

Ma non finisce qui. Alla scadenza del 6 giugno – si legge su “Il Giornale di Brescia” -, il club dovrà presentare anche una fidejussione da 800.000 euro per l’iscrizione, più circa 5 milioni di euro di anticipi per avviare la nuova stagione, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. Inoltre, Massimo Cellino è sempre impegnato sul fronte cessione societario, ma prima spera di centrare l’obiettivo salvezza per rendere il club lombardo più appetibile ai possibili investitori.