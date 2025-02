Ex rosa, Kasami risolve con la Sampdoria: «Decisione presa ieri. In questi mesi ho sofferto in silenzio»

Tagliato fuori dal progetto tecnico, Pajtim Kasami ha risolto il contratto con la Sampdoria nella serata di ieri, lunedì 3 febbraio. Il giocatore è stato accostato anche al Palermo, a inizio gennaio, come rinforzo a centrocampo per il mercato invernale, idea poi sfumata nei giorni seguenti. Attraverso il proprio profilo Instagram, l’ex rosanero ha pubblicato un post di ringraziamenti: curioso come il centrocampista svizzero abbia nominato mister Andrea Pirlo e non Andrea Sottil e Leonardo Semplici. Anche il direttore sportivo Pietro Accardi non è stato nominato nel seguente messaggio:

“In questo momento vorrei solo dire grazie. In primis grazie ai tifosi, indossare questa maglia davanti a voi è stata un’emozione che non mi dimenticherò mai. Abbiamo gioito e pianto, ma lo abbiamo sempre fatto insieme. Mi sono goduto ogni minuto di questa esperienza e vi poterò sempre con nel mio cuore: sarò sempre uno di voi. Ho sofferto tanto in questi mesi in silenzio e ieri sera è arrivata la decisone.

Vorrei inoltre ringraziare Andrea Radrizzani, Presidente Manfredi , Massimo Ienca

Mister Pirlo, Andrea Mancini e Legrottaglie per aver creduto in me. Grazie a tutto lo staff tecnico : dai fisioterapisti ai dottori, e infine ai miei compagni. Vi auguro il meglio per il resto della stagione. Andate a riportare questi colori dove meritano di essere !

È stato un piacere, un onore, un’emozione forte. Grazie. Sempre e comunque forza Sampdoria”.

