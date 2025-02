Cosenza: dietrofront sull’esonero di Alvini, ma serve una svolta

Il Cosenza fa marcia indietro sulla guida tecnica. Infatti, Massimiliano Alvini è stato ad un passo dall’esonero, con il club rossoblù che aveva sondato la disponibilità di Cristiano Lucarelli. Tuttavia, come riporta Tuttosport, l’ex Ternana è ancora sotto contratto con il Catania fino al 2026. Per diventare l’allenatore dei calabresi, avrebbe probabilmente dovuto rinunciare a parte dei circa 280mila euro ancora da percepire dagli etnei, ma alla fine l’accordo non è stato raggiunto.

Il Cosenza di Alvini non vince dallo scorso 29 novembre, quando si impose per 3 a 2 sul campo del Brescia. Reduce da tre sconfitte di fila, tra cui l’ultima in superiorità numerica contro la Sampdoria, l’ex Spezia è stato momentaneamente confermato al timone, ma dovrà intraprendere la via della svolta per guadagnarsi la fiducia della società.