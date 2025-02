Catanzaro, il saluto di Brignola: «Le pugnalate sono dietro l’angolo, soprattutto da chi meno te l’aspetti»

Dopo due stagioni con la maglia del Catanzaro, Enrico Brignola riparte dalla Ternana. L’attaccante ha pubblicato il seguente post per salutare i tifosi calabresi:

“Ciao Catanzaro , siamo arrivati ai saluti. Si sa, non sono mai facili.

Grazie per le emozioni che mi hai fatto vivere, grazie per i traguardi raggiunti insieme, grazie a voi tifosi per il calore che mi avete fatto sempre sentire. Questi 2 anni sono stati delle montagne russe, ho toccato il cielo, sono entrato in un tunnel buio e poi ho visto risplendere il sole. Grazie a chi ci è stato e non mi ha mai abbandonato. Ho imparato che nessuno vuole il tuo bene più di quanto tu non ne voglia a te stesso, che non importa quanto cuore metti poiché le pugnalate sono sempre dietro l’angolo, soprattutto da chi meno te lo aspetti. Sono cresciuto e maturato, come persona e come professionista.

Ringrazio il direttore, il mister, lo staff, i magazzinieri e i miei compagni di squadra, avrete per sempre un posto nel mio cuore. A voi tifosi spero di aver trasmesso l’amore e l’attaccamento che ho provato per questi colori, il mio impegno e la mia dedizione nonostante tutto. Avrete sempre un tifoso in più, un abbraccio.

Enrico”.

