Ex Palermo, Giuseppe Prestia riparte dall’Inter

Giuseppe Prestia è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter U23. Il difensore classe 1993, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, è stato acquistato a titolo definitivo dal Cesena e sarà uno dei pilastri della neonata formazione nerazzurra.

Palermitano di nascita, Prestia ha indossato la maglia rosanero fino alla Primavera, di cui è stato anche capitano. Dopo l’esperienza in Sicilia, ha proseguito la sua carriera in diverse piazze importanti come Ascoli, Crotone, Parma (dove ha esordito in Serie A), Alessandria e infine Cesena, dove ha vissuto le ultime tre stagioni diventandone il leader difensivo e capitano.

Con il club romagnolo ha contribuito alla miglior difesa della Serie C 2023/2024. Adesso per l’ex Palermo si apre un nuovo capitolo: porterà esperienza e solidità alla retroguardia dell’Inter U23, che si prepara a debuttare nel campionato di Serie C.