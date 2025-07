Ex Palermo, Andrea Palazzi riparte dalla Serie D

Andrea Palazzi, ex centrocampista rosanero, riparte dalla Serie D. Il classe 1996 è stato annunciato ufficialmente dalla Pro Palazzolo, ambiziosa formazione lombarda che sta costruendo una rosa competitiva in vista del prossimo campionato.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha anche debuttato in Europa League nella stagione 2014/2015, Palazzi ha accumulato esperienza in tutta Italia: tra Serie B (Livorno, Pescara) e Serie C (Monza, Alessandria, Pro Sesto, Feralpisaló e Pro Patria), ha collezionato oltre 160 presenze nei campionati professionistici.

Nel 2020 l’arrivo a Palermo, in Serie C, dove ha collezionato 28 presenze ufficiali durante una stagione complicata per i rosanero. Adesso, dopo l’ultima annata vissuta con la Pro Patria, il mediano – che all’occorrenza può agire anche da difensore centrale – è pronto a rimettersi in gioco con la maglia della Pro Palazzolo.

Nel comunicato ufficiale del club si legge: «Andrea Palazzi è un nuovo giocatore della Pro Palazzolo! Centrocampista classe 1996, arriva dopo le esperienze con Pro Patria, Pro Sesto, Feralpisaló, Alessandria, Monza, Palermo, Pescara, Livorno, Pro Vercelli e Inter. 60 presenze in Serie B, 107 in Serie C, 33 con la Nazionale giovanile».

Nuova sfida dunque per l’ex rosanero, che proverà a mettere la sua esperienza al servizio della squadra per centrare obiettivi importanti.