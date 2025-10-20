Ex Palermo De Rose fuori rosa a Catania: «Con Toscano delusione solo umana, non calcistica»

Francesco De Rose, centrocampista del Catania classe 1987 ed ex capitano del Palermo, ha parlato al podcast Onda Bianconera – dedicato al mondo del Cesena, sua ex squadra – affrontando i temi legati al suo presente e al suo futuro calcistico.

«La società ha chiesto un cambio di programma legato all’età, mi è stato comunicato che non avrei fatto parte di questa rosa – ha spiegato De Rose –. Ho cercato in tutti i modi di tornare a Cosenza, c’è stata una trattativa che però non è andata a buon fine. Per il resto non ho trovato niente che facesse al caso mio, sono rimasto ai margini e adesso mi alleno da solo».

Sul rapporto con l’allenatore Domenico Toscano, De Rose non nasconde un pizzico di amarezza:

«C’è stata una delusione soltanto a livello umano, non calcistico. Ho sempre accettato tutte le decisioni, anche quelle più sofferte, perché questo è il calcio e bisogna rispettare le scelte di chi comanda. Però, sotto il profilo umano, un po’ mi ha deluso. Abbiamo condiviso anni importanti e vinto tanto insieme, ma il nostro rapporto è cambiato».

Guardando al futuro, il centrocampista mantiene fiducia e determinazione:

«Vado sempre per la mia strada e sono pronto a ripartire il prima possibile. Se non troverò una nuova sistemazione a gennaio, magari sarà a giugno. Non mi abbatto: quando vengo chiamato in causa do sempre tutto».

Infine, un pensiero alla scorsa stagione e alla delusione dei playoff:

«Dopo un infortunio importante che mi ha tenuto fuori tre mesi, siamo comunque arrivati quinti. Passando col Pescara avremmo potuto raggiungere la finale, ma è andata così. Adesso vivo un momento difficile, ma l’unico modo per reagire è continuare ad allenarmi forte».