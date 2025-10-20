Ex Palermo De Rose fuori rosa a Catania: «Con Toscano delusione solo umana, non calcistica»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2025

Francesco De Rose, centrocampista del Catania classe 1987 ed ex capitano del Palermo, ha parlato al podcast Onda Bianconera – dedicato al mondo del Cesena, sua ex squadra – affrontando i temi legati al suo presente e al suo futuro calcistico.

«La società ha chiesto un cambio di programma legato all’età, mi è stato comunicato che non avrei fatto parte di questa rosa – ha spiegato De Rose –. Ho cercato in tutti i modi di tornare a Cosenza, c’è stata una trattativa che però non è andata a buon fine. Per il resto non ho trovato niente che facesse al caso mio, sono rimasto ai margini e adesso mi alleno da solo».

Sul rapporto con l’allenatore Domenico Toscano, De Rose non nasconde un pizzico di amarezza:
«C’è stata una delusione soltanto a livello umano, non calcistico. Ho sempre accettato tutte le decisioni, anche quelle più sofferte, perché questo è il calcio e bisogna rispettare le scelte di chi comanda. Però, sotto il profilo umano, un po’ mi ha deluso. Abbiamo condiviso anni importanti e vinto tanto insieme, ma il nostro rapporto è cambiato».

Guardando al futuro, il centrocampista mantiene fiducia e determinazione:
«Vado sempre per la mia strada e sono pronto a ripartire il prima possibile. Se non troverò una nuova sistemazione a gennaio, magari sarà a giugno. Non mi abbatto: quando vengo chiamato in causa do sempre tutto».

Infine, un pensiero alla scorsa stagione e alla delusione dei playoff:
«Dopo un infortunio importante che mi ha tenuto fuori tre mesi, siamo comunque arrivati quinti. Passando col Pescara avremmo potuto raggiungere la finale, ma è andata così. Adesso vivo un momento difficile, ma l’unico modo per reagire è continuare ad allenarmi forte».

Ultimissime

Spezia, dietrofront in panchina: resta D’Angelo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2025

Bari, Castrovilli: «Siamo preoccupati, sta mancando l’atteggiamento»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2025

Pasqualin: «Palermo da vorrei ma non posso, occasione sprecata per andare al primo posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2025

Salernitana Women, doppietta di Vergari e vittoria sul Palermo: 2-0 al Giannattasio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2025

Ex Palermo De Rose fuori rosa a Catania: «Con Toscano delusione solo umana, non calcistica»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2025