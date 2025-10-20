Salernitana Women, doppietta di Vergari e vittoria sul Palermo: 2-0 al Giannattasio

SALERNO – Esordio vincente al “Giannattasio” per la Salernitana Women, che supera il Palermo per 2-0 grazie a una doppietta di Vergari. Un successo importante che vale la seconda vittoria consecutiva per le granata di Vanoli, ora a quota sei punti in classifica nel Girone D di Serie C Femminile.

L’avvio è equilibrato, con le due squadre impegnate a studiarsi nei primi minuti. Al 10’, Vergari prova la conclusione dalla distanza, ma la portiera Biundo blocca senza difficoltà. Poco dopo è il Palermo a rendersi pericoloso su calcio d’angolo: il pallone attraversa l’area senza trovare deviazioni.

Al 37’ un errore difensivo della Salernitana offre una chance alle rosanero, ma Sassi è attenta e neutralizza. La reazione granata è immediata: due minuti più tardi, al 39’, Sassi lancia lungo per Manca, che lascia sfilare la sfera per Vergari. L’attaccante firma l’1-0 con un elegante pallonetto che sorprende Biundo. La prima frazione si chiude con il vantaggio delle padrone di casa.

Nella ripresa le granata controllano, ma il Palermo prova a reagire. Su punizione di Incontrera, Leto tenta il colpo vincente ma manda di poco a lato. Al 72’ arriva il raddoppio: calcio d’angolo di Klai, e ancora Vergari di testa insacca il 2-0 che chiude definitivamente i conti.

Dopo sette minuti di recupero, l’arbitro sancisce la vittoria della Salernitana Women, che prosegue il suo momento positivo. Sconfitta esterna invece per la squadra di Rosalia Pipitone, ancora ferma a zero punti dopo due giornate.