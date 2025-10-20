Modena, entusiasmo alle stelle: domani allenamento a porte aperte all’Antistadio Zelocchi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2025

Dopo la settimana di lavoro blindato che ha preceduto la trasferta di Palermo, il Modena si prepara a riabbracciare i propri tifosi. Domani, martedì, la squadra di Andrea Sottil tornerà infatti ad allenarsi davanti al pubblico gialloblù nel consueto allenamento a porte aperte.

La seduta si svolgerà nel pomeriggio presso l’Antistadio Zelocchi, con ingresso libero da Viale Monte Kosica a partire dalle ore 14:45. L’appuntamento sarà aperto non solo ai sostenitori, ma anche ai rappresentanti dei media, che potranno assistere alla preparazione in vista del prossimo impegno di campionato.

L’atmosfera in casa canarina è carica di entusiasmo dopo l’ottima prestazione al “Barbera”, dove il Modena ha confermato la propria solidità conquistando un prezioso pareggio contro il Palermo e mantenendo la vetta solitaria della Serie B.

