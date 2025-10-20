Catanzaro–Palermo, sospesa la vendita dei biglietti per il settore ospiti

La US Catanzaro 1929 ha comunicato le modalità di vendita dei tagliandi per la sfida contro il Palermo, in programma sabato 25 ottobre alle ore 19:30 allo stadio “Nicola Ceravolo”, valida per la nona giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

La società giallorossa ha precisato che, in attesa delle decisioni delle autorità competenti in materia di ordine pubblico, la vendita dei biglietti per la tifoseria ospite è momentaneamente sospesa. Eventuali aggiornamenti sulla riapertura del settore riservato ai sostenitori rosanero verranno comunicati nei prossimi giorni, dopo le valutazioni delle forze dell’ordine.

La vendita dei biglietti per i settori locali è invece già attiva presso le rivendite Ticketone e al botteghino dello stadio “Ceravolo”, con prezzi che variano da 17,50 euro per la Curva Ovest fino a 60 euro per la Tribuna Centrale. Non è prevista la vendita online, ma esclusivamente tramite i canali terrestri autorizzati.

Nel frattempo, la società ha annunciato l’apertura delle procedure di accredito per persone con disabilità e relativi accompagnatori, mentre sarà possibile ritirare le Fidelity Card già sottoscritte nei giorni di prevendita (ad eccezione del giorno gara).

La sfida tra Catanzaro e Palermo si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi del weekend di Serie B, ma l’attesa per i tifosi rosanero resta al momento sospesa in attesa dell’ok ufficiale per l’apertura del settore ospiti.