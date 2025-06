Europei U21, Italia avanti 1-0 sulla Romania: Desplanches para un rigore nel finale del primo tempo

Si chiude sul punteggio di 1-0 per l’Italia il primo tempo della sfida contro la Romania agli Europei Under 21, ma il grande protagonista della prima frazione è Sebastiano Desplanches, portiere del Palermo, autore di una parata decisiva dal dischetto al 45’+3.

Il vantaggio azzurro era arrivato al 26’ grazie a Tommaso Baldanzi, bravo a finalizzare un assist di Matteo Ruggeri. L’Italia ha creato diverse occasioni da gol, colpendo anche un palo con Koleosho e impegnando più volte il portiere rumeno Sava.

Nel finale, però, brivido per gli Azzurrini: dopo un consulto al VAR, l’arbitro ha assegnato un rigore alla Romania per un fallo in area. Louis Munteanu si è presentato sul dischetto ma Desplanches ha risposto con un intervento strepitoso, respingendo la conclusione e salvando il risultato. Una prova di grande personalità per l’estremo difensore rosanero, che si conferma protagonista anche a livello internazionale.