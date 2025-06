Europei U21, debutta la nuova regola degli 8 secondi per i portieri

Subito una novità all’Europeo Under 21: entra in vigore la nuova regola degli 8 secondi per i portieri. Come riportato da Sky, l’IFAB ha deciso di anticipare l’applicazione della norma, che prevede un massimo di 8 secondi per trattenere il pallone tra le mani. In caso di violazione, l’arbitro assegnerà un calcio d’angolo agli avversari. La misura, già testata nel campionato Primavera, punta a contrastare le perdite di tempo e a favorire un gioco più rapido e continuo.

