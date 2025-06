Esclusiva – Elia ed Esposito nel mirino del Palermo? Parla il ds Melissano

Entra nel vivo il mercato in Serie B. Il Palermo, che resta in attesa della situazione legata a Filippo Inzaghi, sta cercando di anticipare alcune situazioni di mercato con l’intenzione di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Indiscrezioni parlavano di un interessamento, da parte dei rosanero, per alcuni giocatori aquilotti: da Salvatore Esposito al possibile ritorno di Salvatore Elia, passando per Reca.

Raggiunto dai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, però, il ds del club spezzino Stefano Melissano, vicino anche al prolungamento contrattuale, ha allontanato qualsiasi voce relativa a possibili trasferimenti, al momento: «Nessuno, ad oggi, c’ha chiesto i nostri calciatori».

Parole che allontanano qualsiasi attuale trattativa con il club di viale del Fante. Melissano ha parlato anche del tecnico D’Angelo, annunciandone la permanenza in vista della prossima stagione: «D’Angelo rimane con noi».