Criscitiello: “Gattuso-Buffon, summit in corso a Roma. Domani l’incontro decisivo con Gravina”

Rino Gattuso si avvicina sempre di più alla panchina della Nazionale italiana. Come riportato da Michele Criscitiello, è in corso in queste ore un summit a Roma tra l’ex tecnico di Napoli e Valencia e Gigi Buffon, attuale capo delegazione azzurro.

L’incontro rappresenta un passaggio chiave in vista dell’appuntamento di domani, quando Gattuso è atteso dal presidente della FIGC Gabriele Gravina per definire gli ultimi dettagli in vista della possibile nomina ufficiale.

L’ipotesi Gattuso per il post-Spalletti prende quindi corpo, in attesa del vertice finale che potrebbe segnare una nuova era per la Nazionale maggiore.