Europei U21, Italia-Romania 1-0: Baldanzi segna, Desplanches para un rigore e blinda il risultato

Esordio vincente per l’Italia Under 21 agli Europei di categoria, che supera la Romania per 1-0 grazie alla rete di Tommaso Baldanzi al 26’, su assist di Matteo Ruggeri. Una gara combattuta, con diverse occasioni da entrambe le parti, ma decisa anche – e soprattutto – dalla prestazione del portiere azzurro Sebastiano Desplanches, protagonista assoluto del match.

Desplanches determinante: rigore parato e interventi chiave

Il portiere del Palermo è risultato decisivo in più momenti della partita. Dopo aver compiuto un ottimo intervento al 38’ su un tiro pericoloso di Akdag, il momento chiave arriva nei minuti di recupero del primo tempo: al 45’+2 l’arbitro assegna un rigore alla Romania dopo un consulto al VAR. Sul dischetto si presenta Louis Munteanu, ma Desplanches respinge la conclusione con un grande intervento, salvando il risultato e mantenendo il vantaggio azzurro.

Anche nella ripresa il portiere rosanero si è distinto per sicurezza, neutralizzando una nuova occasione di Munteanu all’85’ e guidando con autorevolezza la difesa azzurra nei momenti più delicati.

Italia concreta, Romania pericolosa

Gli Azzurrini hanno mostrato buone trame di gioco, sfiorando più volte il raddoppio, in particolare con Koleosho (palo al 45’) e Baldanzi (occasioni anche nel secondo tempo). La Romania, ben organizzata, ha creato diverse insidie ma ha dovuto fare i conti con un Desplanches in grande serata. L’Italia parte così col piede giusto nel torneo, portando a casa tre punti preziosi e confermando le buone sensazioni della vigilia.