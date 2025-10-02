Europa League, vincono Basilea e Lione. Aston Villa corsaro, Porto di rimonta. I risultati finali
La serata di Europa League regala emozioni e risultati importanti nei match delle 21. Il Basilea continua a sorprendere imponendosi 2-0 sullo Stoccarda, mentre il Lione fa valere la sua qualità superando nettamente il Salisburgo con un 2-0 convincente.
Spettacolo in Spagna con il Celta Vigo che supera 3-1 il PAOK. Vittoria esterna pesante per l’Aston Villa, capace di imporsi 2-0 in casa del Feyenoord. A Porto, invece, i padroni di casa hanno avuto la meglio sulla Stella Rossa con un 2-1 frutto di una rimonta accesa.
Prosegue il momento difficile del Genk, sconfitto in casa dal Ferencvaros (0-1), mentre Maccabi Tel Aviv e Nottingham Forest cadono rispettivamente contro Dinamo Zagabria (1-3) e Midtjylland (2-3), entrambe in trasferta.
Chiude il quadro il successo dello Sturm Graz, che batte i Rangers per 2-1 davanti al proprio pubblico.
Risultati finali Europa League:
Basilea-Stoccarda 2-0
Celta Vigo-PAOK 3-1
FC Porto-Stella Rossa 2-1
Feyenoord-Aston Villa 0-2
Genk-Ferencvaros 0-1
Lione-Salisburgo 2-0
M. Tel Aviv-Din. Zagabria 1-3
Nottingham-Midtjylland 2-3
Sturm Graz-Rangers 2-1