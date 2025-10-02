Conference League, show AEK e Sparta Praga. La Fiorentina vince 2-0. I risultati finali

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025

La serata di Conference League ha regalato gol e spettacolo nei match delle 21. L’AEK Larnaca travolge l’Alkmaar con un netto 4-0, mentre lo Sparta Praga domina contro lo Shamrock Rovers, imponendosi 4-1 davanti ai propri tifosi.

Sorrisi anche per la Fiorentina, che al “Franchi” batte 2-0 il Sigma Olomouc con una prestazione solida e senza rischi. Successo casalingo per il Rakow, che si impone 2-0 sull’Universitatea Craiova, mentre il Celje supera 3-1 l’AEK in una partita ricca di emozioni.

Amara invece la serata per il Legia Varsavia, sconfitto 0-1 dal Samsunspor, e per lo Slovan Bratislava, battuto 1-2 dallo Strasburgo. Spettacolare la sfida di Aberdeen, dove lo Shakhtar Donetsk vince 3-2 in rimonta. Termina invece senza reti Shelbourne-Hacken.

Risultati finali Conference League:

Aberdeen-Shakhtar 2-3

AEK Larnaca-Alkmaar 4-0

Celje-AEK 3-1

Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0

Legia-Samsunspor 0-1

Rakow-Univ. Craiova 2-0

Shelbourne-Hacken 0-0

Slovan Bratislava-Strasburgo 1-2

Sparta Praga-Shamrock Rovers 4-1

Ultimissime

Conference League, show AEK e Sparta Praga. La Fiorentina vince 2-0. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025

Europa League, vincono Basilea e Lione. Aston Villa corsaro, Porto di rimonta. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025

Conference League, terminati i primi tempi: Fiorentina avanti sull’Olomouc

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025
Lautaro Thuram

“SOGNO DI GIOCARE AL MILAN”: l’attaccante nerazzurro rivela tutto dopo la Champions: club sconvolto

Marco Fanfani Ottobre 2, 2025

Europa League: tutti i risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025