Conference League, show AEK e Sparta Praga. La Fiorentina vince 2-0. I risultati finali
La serata di Conference League ha regalato gol e spettacolo nei match delle 21. L’AEK Larnaca travolge l’Alkmaar con un netto 4-0, mentre lo Sparta Praga domina contro lo Shamrock Rovers, imponendosi 4-1 davanti ai propri tifosi.
Sorrisi anche per la Fiorentina, che al “Franchi” batte 2-0 il Sigma Olomouc con una prestazione solida e senza rischi. Successo casalingo per il Rakow, che si impone 2-0 sull’Universitatea Craiova, mentre il Celje supera 3-1 l’AEK in una partita ricca di emozioni.
Amara invece la serata per il Legia Varsavia, sconfitto 0-1 dal Samsunspor, e per lo Slovan Bratislava, battuto 1-2 dallo Strasburgo. Spettacolare la sfida di Aberdeen, dove lo Shakhtar Donetsk vince 3-2 in rimonta. Termina invece senza reti Shelbourne-Hacken.
Risultati finali Conference League:
Aberdeen-Shakhtar 2-3
AEK Larnaca-Alkmaar 4-0
Celje-AEK 3-1
Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0
Legia-Samsunspor 0-1
Rakow-Univ. Craiova 2-0
Shelbourne-Hacken 0-0
Slovan Bratislava-Strasburgo 1-2
Sparta Praga-Shamrock Rovers 4-1