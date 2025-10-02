Conference League, terminati i primi tempi: Fiorentina avanti sull’Olomouc

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025

Si sono conclusi i primi tempi delle gare di Conference League iniziate alle 21. Tra i risultati da segnalare, la Fiorentina è in vantaggio 1-0 sul Sigma Olomouc grazie a una buona prova nella prima frazione.

Ecco i parziali al termine dei primi 45 minuti:

Aberdeen-Shakhtar 1-1

AEK Larnaca-Alkmaar 1-0

Celje-AEK 1-0

Fiorentina-Sigma Olomouc 1-0

Legia-Samsunspor 0-1

Rakow-Univ. Craiova 0-0

Shelbourne-Hacken 0-0

Slovan Bratislava-Strasburgo 0-2

Sparta Praga-Shamrock Rovers 2-0

