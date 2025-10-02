Conference League, terminati i primi tempi: Fiorentina avanti sull’Olomouc
Si sono conclusi i primi tempi delle gare di Conference League iniziate alle 21. Tra i risultati da segnalare, la Fiorentina è in vantaggio 1-0 sul Sigma Olomouc grazie a una buona prova nella prima frazione.
Ecco i parziali al termine dei primi 45 minuti:
Aberdeen-Shakhtar 1-1
AEK Larnaca-Alkmaar 1-0
Celje-AEK 1-0
Fiorentina-Sigma Olomouc 1-0
Legia-Samsunspor 0-1
Rakow-Univ. Craiova 0-0
Shelbourne-Hacken 0-0
Slovan Bratislava-Strasburgo 0-2
Sparta Praga-Shamrock Rovers 2-0