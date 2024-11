L’ Europa League torna in chiaro su TV8 con una delle sfide più attese del quarto turno. L’emittente televisiva ha reso noto che la gara scelta, che verrà trasmessa in diretta in chiaro, sarà Manchester United-Paok Salonicco. L’incontro sarà visibile, appunto, gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8.

