Europa League, risultati finali: show del Lione, goleada Bologna. Stoccarda travolgente, Betis e Genk ok

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 27, 2025

Si è conclusa un’intensa giornata di Europa League ricca di gol e risultati pesanti. Il Bologna domina il Salzburg con un netto 4–1, confermando il proprio ottimo momento europeo. Ancora più eclatante il successo del Lione, che dilaga sul campo del Maccabi Tel Aviv con un tennistico 0–6.

Vola anche lo Stoccarda, autore di un perentorio 0–4 contro i Go Ahead Eagles. Vittorie importanti per Betis e Genk, entrambe in grado di gestire con maturità i momenti chiave delle rispettive sfide.

Successo fondamentale anche per il Panathinaikos contro lo Sturm Graz, mentre Nottingham chiude con un convincente 3–0 sul Malmo FF. Termina in parità la sfida tra Rangers e Braga, mentre la Stella Rossa supera di misura il FCSB.

Di seguito tutti i risultati finali della serata:

Risultati finali – Europa League

Betis – Utrecht 2–1

Bologna – Salzburg 4–1

G.A. Eagles – Stoccarda 0–4

Genk – Basilea 2–1

M. Tel Aviv – Lione 0–6

Nottingham – Malmo FF 3–0

Panathinaikos – Sturm Graz 2–1

Rangers – Braga 1–1

Stella Rossa – FCSB 1–0

