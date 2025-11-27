Conference League, risultati finali: crolla la Fiorentina, bene Jagiellonia e Drita. Pari spettacolo a Reykjavik

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 27, 2025

Giornata intensa anche in Conference League, con diversi risultati importanti in chiave qualificazione. La Fiorentina non riesce a rimontare l’AEK e cade 0–1, in una gara complicata sin dai primi minuti.

Prosegue invece il buon momento di Drita, che supera lo Shkendija grazie a una prova solida e concreta. Vittoria di misura anche per lo Jagiellonia, che piega il KuPS e rilancia le proprie ambizioni europee.

Gol ed emozioni in Breidablik–Samsunspor, terminata 2–2, mentre l’Aberdeen viene fermato sull’1–1 dal Noah. Lo Sparta Praga passa in casa del Legia, mentre Rijeka e AEK Larnaca non vanno oltre lo 0–0.

Lo Shakhtar si impone sullo Shamrock Rovers in una sfida combattuta, mentre lo Strasburgo ribalta il Crystal Palace imponendosi 2–1.

Di seguito tutti i risultati finali della serata:

Risultati finali – Conference League

Aberdeen – Noah 1–1

Breidablik – Samsunspor 2–2

Drita – Shkendija 1–0

Fiorentina – AEK 0–1

Jagiellonia – KuPS 1–0

Legia – Sparta Praga 0–1

Rijeka – AEK Larnaca 0–0

Shamrock Rovers – Shakhtar 1–2

Strasburgo – Crystal Palace 2–1

Novembre 27, 2025

