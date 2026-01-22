Europa League: non va oltre il pari il Bologna contro il Celtic, vince il Lione in casa dello Young Boys. I risultati finali
Si concludono gli anticipi del giovedi di Europa League. Non va oltre il pari il Bologna che, dopo un primo tempo terminato sul parziale di 0-2, nella ripresa riesce a riprendere in mano il match riuscendo a rimontare il risultato grazie alle reti di Dallinga e Rowe. A segno nel primo tempo per la formazione scozzese Hatate e Trusty.
Riesce a conquistare i tre punti il Lione nel match in casa dello Young Boys: per i francesi decide la rete firmata da Maitland-Niles nei minuti di recupero del primo tempo. Vincono anche Feyenoord, Aston Villa e Friburgo. Di seguito i risultati finali:
Bologna-Celtic 2-2 (6′ Hatate; 40′ Trusty; 58′ Dallinga; 72′ Rowe)
Brann-Midtjylland 2-3 ( 4′ Erlic; 19′ Holm; 31′ Junior Brumado; 68′ Kornvig; 70′ Erlic)
Fenerbahce-Aston Villa 0-1 (25′ Sancho)
Feyenoord-Sturm Graz 3-0 (5′ Watanabe; 69′ Hadj Moussa; 90′ Borges)
Friburgo-M. Tel Aviv 1-0 ( 82′ Matanovic)
Malmo FF-Stella Rossa 0-1 (16′ Kostov)
PAOK-Betis 2-0 (67′ Zivkovic; 86′ Giakoumakis)
Plzen-FC Porto 1-1 ( 6′ Cerv; 90′ Gul)
Young Boys-Lione 0-1 (45+1′ Maitland-Niles)