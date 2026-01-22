Europa League: non va oltre il pari il Bologna contro il Celtic, vince il Lione in casa dello Young Boys. I risultati finali

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Si concludono gli anticipi del giovedi di Europa League. Non va oltre il pari il Bologna che, dopo un primo tempo terminato sul parziale di 0-2, nella ripresa riesce a riprendere in mano il match riuscendo a rimontare il risultato grazie alle reti di Dallinga e Rowe. A segno nel primo tempo per la formazione scozzese Hatate e Trusty.

Riesce a conquistare i tre punti il Lione nel match in casa dello Young Boys: per i francesi decide la rete firmata da Maitland-Niles nei minuti di recupero del primo tempo. Vincono anche Feyenoord, Aston Villa e Friburgo. Di seguito i risultati finali:

Bologna-Celtic 2-2 (6′ Hatate; 40′ Trusty; 58′ Dallinga; 72′ Rowe)

Brann-Midtjylland 2-3 ( 4′ Erlic; 19′ Holm; 31′ Junior Brumado; 68′ Kornvig; 70′ Erlic)

Fenerbahce-Aston Villa 0-1 (25′ Sancho)

Feyenoord-Sturm Graz 3-0 (5′ Watanabe; 69′ Hadj Moussa; 90′ Borges)

Friburgo-M. Tel Aviv 1-0 ( 82′ Matanovic)

Malmo FF-Stella Rossa 0-1  (16′ Kostov)

PAOK-Betis 2-0 (67′ Zivkovic; 86′ Giakoumakis)

Plzen-FC Porto 1-1 ( 6′ Cerv; 90′ Gul)

Young Boys-Lione 0-1 (45+1′ Maitland-Niles)

Ultimissime

Binda: «Dany Mota-Palermo? Il Monza chiede 4-5 milioni di euro»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Venezia, UFFICIALE: preso Panada dall’Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Europa League: non va oltre il pari il Bologna contro il Celtic, vince il Lione in casa dello Young Boys. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Pescara, c’è l’accordo con il Catanzaro per l’ex rosa Bettella

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Sampdoria, UFFICIALE: Malagrida è un nuovo giocatore del Livorno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026