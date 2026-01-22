Pescara, c’è l’accordo con il Catanzaro per l’ex rosa Bettella

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Il Pescara è molto vicino ad aggiudicarsi le prestazioni sportive dell’ex difensore del Palermo, Davide Bettella. Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, i delfini avrebbero trovato l’accordo con il Catanzaro per il trasferimento del difensore.

Classe 2000, in questo inizio di stagione con i giallorossi Bettella ha collezionato 12 presenze. La formula dell’affare è quella del prestito con obbligo di riscatto in casa di salvezza da parte dei biancocelesti. Il suo approdo alla corte di mister Gorgone adesso è duqnue molto vicino.

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

