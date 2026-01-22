Sampdoria, UFFICIALE: Malagrida è un nuovo giocatore del Livorno

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

La Sampdoria saluta Lorenzo Malagrida. Il club blucerchiato, attraverso un comunicato tramite i propri profili social, ha ufficializzato la cessione del centrocampista al Livorno. Il classe 2003 si unisce al club toscano a titolo definitivo, pronto per questa suona nuova avventura nel campiona di Serie C.

Di seguito il comunicato del club:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’U.S. Livorno i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Malagrida”.

Ultimissime

Binda: «Dany Mota-Palermo? Il Monza chiede 4-5 milioni di euro»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Venezia, UFFICIALE: preso Panada dall’Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Europa League: non va oltre il pari il Bologna contro il Celtic, vince il Lione in casa dello Young Boys. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Pescara, c’è l’accordo con il Catanzaro per l’ex rosa Bettella

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Sampdoria, UFFICIALE: Malagrida è un nuovo giocatore del Livorno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026