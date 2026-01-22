Sampdoria, UFFICIALE: Malagrida è un nuovo giocatore del Livorno
La Sampdoria saluta Lorenzo Malagrida. Il club blucerchiato, attraverso un comunicato tramite i propri profili social, ha ufficializzato la cessione del centrocampista al Livorno. Il classe 2003 si unisce al club toscano a titolo definitivo, pronto per questa suona nuova avventura nel campiona di Serie C.
Di seguito il comunicato del club:
“L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’U.S. Livorno i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Malagrida”.