Bari, fatta per l’arrivo in prestito dal Pisa di Tomàs Esteves

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Il Bari si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo da aggiungere alla rosa a disposizione del suo nuovo mister: Moreno Longo. Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è praticamente fatta per l’arrivo in biancorosso di Tomàs Esteves.

Il terzino arriva dal Pisa con la formula del prestito, dopo aver trovato pochissimo spazio in questo inizio di stagione con i toscani, collezionando soltanto una presenza. Classe 2002, Esteves è dunque pronto a questa nuovo avventura in Serie B con i galletti.

