Europa League: al “Dall’Ara” Bologna sotto 2-0 contro il Celtic, avanti 1-0 l’Aston Villa in casa del Fenerbache. I risultati parziali
Si concludono i primi tempi degli anticipi di Europa League. Va al riposo con un passivo di due gol il Bologna che, impegnato nel match casalingo contro il Celtic, termina la prima frazione di gioco in svantaggio per 2-0: decidono al momento l’incontro per la formazione ospite le reti di al 5′ di Hatate e al 41′ di Trusty, che dovrà affrontare però la ripresa in 10 uomini a casa dell’espulsione di Hatate al 34′.
Avanti 1-0 dopo i primi 45 minuti l’Aston Villa nella trasferta di Istanbul contro il Fenerbache, grazie alla rete di Sancho che al momento decide l’incontro. Vanno in vantaggio al riposo anche Feyenoord, Lione e Stella Rossa. Di seguito i risultati parziali:
Bologna – Celtic 0–2
Brann – Midtjylland 1–2
Fenerbahce – Aston Villa 0–1
Feyenoord – Sturm Graz 1–0
Friburgo – M. Tel Aviv 0–0
Malmö FF – Stella Rossa 0–1
PAOK – Betis 0–0
Plzen – FC Porto 1–0
Young Boys – Lione 0–0