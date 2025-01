Europa League, Man. United-Rangers: scontri tra tifosi prima del fischio d’inizio

In questi istanti Manchester United e Rangers stanno disputando la sfida di Europa League con inizio ore 21.00. Prima del fischio d’inizio, però, si sono verificati diversi scontri tra le due tifoserie fuori dall’impianto di gioco. Di seguito una clip:

23.01.2025, Rangers Hooligans🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 vs Man Utd🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 before match, click here for more: https://t.co/SL53DoH3Of pic.twitter.com/AzCXehvtVT

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 23, 2025