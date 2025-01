Ferraris, Genoa-Sampdoria accordo firmato: parte la riqualificazione dello stadio

E’ stato firmato, a Palazzo Tursi, l’accordo per la riqualificazione dello Stadio Luigi Ferraris. Nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio, è stato sancito l’impegno congiunto tra Genoa, Sampdoria e la CdS Holding per arrivare entro il 31 marzo alla presentazione di una proposta vincolante per il restyling dello storico impianto genovese. Le parole di Manfredi:

«L’impegno nostro è quello di valorizzare lo stadio e questa città, ringrazio l’amministrazione per aver contribuito a questo processo che chiaramente avrà tante difficoltà in futuro ma fino a qui il piglio ed stato molto positivo. Cds sta dando una grossa mano e anche il Genoa è qui con noi per contribuire a questo grande progetto, quindi il nostro impegno è quello di grande serietà e anche celerità».

«Mi unisco a quanto detto dal presidente della Sampdoria, l’impegno è un impegno che abbiamo preso con grande attenzione, un impegno serio. Sappiamo cosa rappresenti lo stadio per entrambe le tifoserie, siamo pronti a mettere la massima professionalità a disposizione per cercare di fare questo progetto nel migliore dei modi possibili. Sarà la volta buona? Sicuramente si», ha aggiunto il Chief Operating Officer Flavio Ricciardella.