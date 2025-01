Calabro presenta Juve Stabia-Carrarese: «Sarà importante tirare fuori la rabbia»

In vista della prossima sfida di campionato tra Juve Stabia e Carrarese, è intervenuto in sede di conferenza stampa l’attuale tecnico della Carrarese Calabro, che ha presentato la sfida:

«Affrontare una settimana di lavoro come questa è stato tutt’altro che semplice, personalmente ho deciso di prendermi qualche giorno prima di tornare a compiere un passo indietro rispetto a quanto accaduto domenica scorsa, perché serviva lucidità nell’analisi toccando un po’ tutto quello che sono stati gli annessi e connessi che hanno determinato e sono stati il prodotto delle due ore di gara. Da quando sono seduto su questa panchina, la squadra è sempre stata abituata a spingere al massimo sull’acceleratore poiché ho sempre preteso tanto da ognuno dei componenti e devo essere sincero, mi hanno sempre regalato grandi soddisfazioni, forse domenica questa macchina sia stata sovraccaricata, non risultando in grado di reggere l’urto contro un avversario al quale non si possono togliere i meriti. – prosegue Calabro come si legge sul sito del club toscano – Credo sia da sottolineare la grande forza dello Spezia per quello che ha dimostrato in campo, ma al contempo non possiamo non considerare tutto ciò su cui siamo venuti a mancare. Ora sarà importante tirare fuori la rabbia che ho visto negli occhi di tutti i nostri ragazzi che desiderano ripartire nel percorso già intrapreso nella migliore maniera possibile in vista delle prossime che verranno, a partite da quella di Castellammare. Ci tengo a ricordare, in ogni caso, che ad inizio anno tutti ci consideravano retrocessi in partenza, quando invece siamo stati in grado di arrivare fino a questo punto in piena lotta per il nostro obiettivo stagionale, con i 27 punti conquistati che non ci sono stati regalati da nessuno».