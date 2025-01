Serie B, Spezia-Sassuolo free su Dazn

La Lega B ha reso noto che Spezia-Sassuolo sarà la gara scelta per essere trasmessa gratuitamente per la 23^ giornata di campionato.

Di seguito la nota sul sito della Lega:

“E’ il big match della 23a giornata della Serie BKT Spezia-Sassuolo la gara visibile su DAZN anche in modalità gratuita. L’anticipo di lusso sarà fruibile anche per i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN, che potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome”.