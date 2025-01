D’Angelo presenta Spezia-Sassuolo: «Faremo una gara attenta»

Alla vigilia della delicata sfida tra Spezia e Sassuolo, è intervenuto in sede di conferenza stampa l’attuale tecnico degli aquilotti D’Angelo che ha presentato la gara:

«A Carrara la squadra ha fatto la partita che serviva fare e che avevamo preparato e questo evidenzia un buon momento sia fisico che psicologico, pertanto posso solo essere soddisfatto. La squadra sta bene, tutti gli effettivi, a parte Nagy, sono a disposizione e non penso che cambieremo molto a livello tattico, perché è vero che il Sassuolo sta facendo un campionato importantissimo, ma non credo lo si possa mettere in difficoltà solo cambiando modulo, pertanto pensiamo a fare una gara attenta sfruttando al massimo le nostre caratteristiche. Nel calcio le partite sono tutte importanti, questa volta affronteremo una squadra che ha grandi potenzialità e che le sta esprimendo, ma noi vogliamo fare punti per cercare di continuare sulla nostra strada. Elia? Sta facendo molto bene, a prescindere dal gol e dall’assist di Carrara, perché ha sempre un rendimento molto alto, ma in generale tutti i nostri esterni stanno molto bene e pertanto abbiamo più opzioni. Il pubblico sarà determinante perché avere diecimila persone che ti spingono è un qualcosa di inimmaginabile che uno si porta dentro per tutta la partita, inoltre al Picco gli spalti sono molto vicini e il loro apporto è un grande valore aggiunto; non amo lanciare messaggi, so che ognuno farà la propria parte e poi toccherà a noi regalare ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano. Pressioni? Noi dobbiamo giocare al massimo ogni partita, l’avversario è molto importante ma non dobbiamo fare calcoli di classifica perchè non servono, dobbiamo solo andare in campo e cercare di vincere».